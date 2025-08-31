New York Times: Аляска оказалась на грани газового кризиса

Осведомленные источники сообщили, что в течение ближайших нескольких лет американский штат Аляска и его крупнейший город Анкоридж могут остаться без энергии, так как регион уже оказался на грани газового кризиса. Запасы газа в заливе Кука стремительно сокращаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

В прошлом газ на Аляске использовали не только для нужд штата, но и отправляли его с помощью танкеров в другие страны. В настоящее время большинство буровых компаний уже ушли с Аляски, а газ в заливе Кука сокращается.

Эксперты допустили, что в ближайшие годы Аляска попадет в газовый кризис, в котором не сможет обеспечивать освещением Анкоридж. При этом на данный момент добыча газа на Аляске все еще сохраняет высокие объемы.

Авторы публикации утверждают, что о приближающемся газовом кризисе на Аляске известно уже более 15 лет, но единого решения, как избавиться от этой проблемы, нет до настоящего момента. Местные коммунальные службы считают, что в будущем им придется закупать газ за рубежом. Первые такие закупки могут быть осуществлены уже в 2028 году.