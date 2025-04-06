Неравенство в РФ откатилось до значений трехлетней давности

В 2024 году коэффициент Джинни в РФ увеличился до 0,408, хотя в 2023 году составлял 0,405. Последнее значение практически равно показателю 2021 года — тогда оно достигало отметки 0,409, сообщает РБК со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь.

Коэффициент Джинни демонстрирует неравномерность распределения доходов среди граждан. Чем ближе значение к 100%, тем больше неравенство.

Показатель варьируется от 0, то есть полного равенства по доходам, до 1 — тотального неравенства.

Ранее сообщалось, что за год вырос коэффициентов фондов, указывающих на уровень разрыва между 10% жителями страны с наиболее высокими доходами и 10% населения с наиболее низкими. Различие по итогам 2024 года составило 15,1 раз, хотя в 2023 году было 14,8 раз.