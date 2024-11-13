Неприятные сюрпризы: эксперт предупредила об опасности навязанных кредиток

Заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова заявила, что навязанные банком кредитные карты «на всякий случай» могут быть опасны: даже неиспользованные кредитки в Бюро кредитных историй числятся как долговое обязательство.

«Если вы, например, захотите взять уже обдуманный кредит, то этот лимит по кредитной карте будет учитываться в расчете показателя долговой нагрузки именно таким образом, будто бы вы пользуетесь этими деньгами. Сделано это осознанно», — рассказала Храпунова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, регулятор, предъявляя информацию в БКИ, исходит из того, что человек может потратить этот лимит по карте в любой момент.

Кроме того, клиенты не всегда внимательно относятся к условиям обслуживания таких кредиток. Комиссия может неприятно удивить, также отметила Храпунова.

Закрыть ненужную кредитную карту можно через банковское приложение или в офисе банка, написав заявление.