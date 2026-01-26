Некоторым россиянам придется вернуть часть пенсии государству

Пенсионеры обязаны извещать Социальный фонд об изменении некоторых обстоятельств своей жизни, иначе может возникнуть переплата пенсии, которую придется вернуть государству. Об этом заявила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская, сообщает «Прайм» .

В основном речь идет о повышении фиксированной выплаты. Например, пенсионеры, у которых есть дети на иждивении, получают доплаты до их совершеннолетия или окончания очного обучения, но не дольше чем до 23 лет. Доплаты перестают действовать при трудоустройстве, отчислении из образовательного учреждения, переходе на заочное обучение.

В таком случае об этих обстоятельствах пенсионеру надо обязательно сообщить в Соцфонд. Если этого не произойдет, СФР, узнав обо всем, будет вправе требовать возврата переплаты через суд.

Пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера, получают фиксированные выплаты к страховой пенсии. При выезде за пределы этих областей доплата прекращается. Однако у таких людей есть повышение выплаты за выработанный стаж, который сохраняется. Нужно выбрать один из видов доплат. Обычно предпочтение отдают районному коэффициенту, потому что он выше.

При переезде районный коэффициент снимается, а добавляется надбавка за стаж. То есть доплата становится ниже. Разницу придется компенсировать, если не уведомить СФР о своих передвижениях.

Эксперт напомнила, что обязанность извещать Соцфонд о наступлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой изменение размера пенсии или фиксированной выплаты, закреплена законодательно. Также гражданин должен уведомлять о новом месте жительства.

Ранее стало известно, что пенсии для отдельных категорий россиян увеличат в феврале 2026 года. Первую группу составят люди, которым в январе исполнится 80 лет.

