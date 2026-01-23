Пенсии для отдельных категорий россиян увеличат в феврале 2026 года

В феврале 2026 года пенсии повысят для 80-летних пенсионеров, инвалидов 1 группы и получателей доплат в авиационной и угольной отраслях, сообщил кандидат экономических наук Игорь Балынин, сообщает «ФедералПресс» .

Первую группу составят пенсионеры, которым в январе исполнится 80 лет. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также включение надбавки за уход. С 1 января 2026 года фиксированная выплата составит 9 584,69 рубля, надбавка за уход — 1 413,86 рубля. В результате размер страховой пенсии для этой категории увеличится на 10 998,55 рубля. Повышение произойдет автоматически, без необходимости подавать заявление.

Вторую группу составят инвалиды 1 группы. Для них размер фиксированной выплаты также увеличится на аналогичную сумму. Повышение будет назначено со дня установления инвалидности, без подачи заявления, на основании данных из государственной информационной системы.

Третья группа — получатели доплат к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Доплаты назначаются при наличии необходимого стажа: для летных экипажей — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, для работников угольной отрасли — не менее 25 лет на добыче угля или строительстве шахт, для отдельных профессий — от 20 лет. Размер увеличения доплат будет индивидуальным и зависит от предоставленных данных и заявлений, поданных в 4 квартале 2025 года.

