сегодня в 19:04

Нефть взлетела в цене выше 80 долларов впервые с 8 октября 2024 г

На торгах в пятницу стоимость нефти марки Brent в моменте превысила 80 долларов за баррель, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Подобные показатели наблюдались в последний раз 8 октября 2024 года. Соответственно, котировки нефти достигли трехмесячного максимума.

Днем цены на Brent превысили 78 долларов за баррель. К 17:55 по московскому времени они приблизились к отметке в 80,1 доллара. На пике они находились на отметке в 80,73 доллара.

Аналитики JPMorgan связывают подорожание в связи с опасениями участников рынка по поводу санкций, принятых США против российского сырья.

Также эксперты отмечают, что котировки растут в ожидании инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Трампа