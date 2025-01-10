Нефть взлетела в цене выше 80 долларов впервые с 8 октября 2024 г
Фото - © РИА Новости
На торгах в пятницу стоимость нефти марки Brent в моменте превысила 80 долларов за баррель, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Подобные показатели наблюдались в последний раз 8 октября 2024 года. Соответственно, котировки нефти достигли трехмесячного максимума.
Днем цены на Brent превысили 78 долларов за баррель. К 17:55 по московскому времени они приблизились к отметке в 80,1 доллара. На пике они находились на отметке в 80,73 доллара.
Аналитики JPMorgan связывают подорожание в связи с опасениями участников рынка по поводу санкций, принятых США против российского сырья.
Также эксперты отмечают, что котировки растут в ожидании инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Трампа