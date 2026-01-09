Нефть продолжает дорожать после скачка цен на 3%

В пятницу нефть продолжает дорожать, увеличившись в цене более чем на 3% по завершении предыдущей торговой сессии. Рост рынка обусловлен неопределенностью относительно будущих поставок из Венесуэлы, сообщает «Интерфакс» .

По состоянию на 8:15 по московскому времени стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 62,37 доллара за баррель. Это на 0,38 доллара (+0,61%) больше, чем было на закрытии предыдущих торгов. В четверг цена на эти контракты выросла на 2,03 доллара (3,4%) и достигла 61,99 доллара за баррель, что стало максимальным значением с 24 декабря.

На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали на 0,37 доллара (+0,64%). В результате их цена достигла 58,13 доллара за баррель. Накануне торгов стоимость этих фьючерсов возросла на 1,77 доллара (+3,2%), поднявшись до 57,76 доллара за баррель.

В пятницу, 9 января, главы крупнейших американских нефтяных компаний проведут встречу с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. На повестке дня будет обсуждение возможностей возрождения нефтяной отрасли Венесуэлы.

Кроме того, подъему рынка способствуют массовые беспорядки в Иране и сигналы ужесточения санкций в отношении стран, которые закупают несть у РФ.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен сбить цены на нефть до 50 долларов за баррель.

