Нефть Brent на ICE подешевела ниже 88 долларов за баррель

Цена нефти Brent на ICE упала до 87,94 доллара на торгах 17 апреля

Впервые со 2 апреля стоимость нефти Brent опустилась ниже 88 долларов на лондонской бирже ICE, став ниже на 2,39%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Фьюерс на нефть марки WTI с поставкой в июне снижался до 83,05 доллара за баррель. По данным торгов на 18:57 мск стоимость нефти Brent за баррель составила 87,94 доллара.

В 19:20 мск стоимость еще снизилась от первоначальной. Ценник остановился на отметке в 87,59 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что примерно 8% российского флота попало под западные санкции. Ограничения затронули не только нефтеперевозку, но и другие отрасли.