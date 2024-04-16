Около 8% торгового флота России оказалось под санкциями Запада

«Совкомфлот» сообщил о наложении санкций Запада почти на 8% российских судов

Генеральный директор российской судоходной компании Игорь Тонковидов заявил, что примерно 8% судов, участвующих в российском экспорте, находится под западными санкциями, пишет «Прайм» .

По словам Тонковидова, под санкции попали не только нефтеперевозки, ограничения распространяются и на другой российский экспорт. Он считает, что экспертам предстоит проработать более стабильную модель торговых отношений с Россией, чем есть сейчас.

«Без объединений усилий как нефтяных, газовых, судоходных компаний, банковского сообщества, страхового сообщества эту проблему, наверное, будет решить сложновато», — заявил Тонковидов на Национальном нефтегазовом форуме.

Глава «Совкомфлота» подчеркнул, что если партнеры объединятся, то вопрос с транспортировками различного рода товаров получится решить.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что санкции не помешают России поставлять нефть в Индию. По его словам, суда этой компании перегружают грузы на другие танкеры в международных водах, поэтому наложенные ограничения практически не отразятся на экспорте.