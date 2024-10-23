Небольшое количество банков РФ смогут профинансировать работу с крипторублем

«Коммерсант»: для работы с цифровым рублем банкам РФ придется вложить от 120 млн

Каждому банку в РФ придется вложить от 120 до 200 млн рублей для того, чтобы начать работать с цифровым рублем. Маленькие финансовые учреждения не готовы тратить столько денег, сообщает « Коммерсант ».

Чтобы проводить операции с цифровым рублем, финансовым учреждениям нужно будет адаптировать к нему большинство систем, например, дистанционное обслуживание, автоматизированную банковскую систему, систему комплаенса и другие. На приобретение нового технического оборудования в среднем предстоит потратить около 40 млн рублей, а на программное обеспечение — 80 млн.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов уверен, что стоимость «входного билета» очень высокая для маленьких банков. Финансовое учреждение вряд ли сможет окупить вложения в подключение к программе цифрового рубля.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что российские банки предложили использовать цифровой рубль в качестве кредитного ресурса. Такую возможность рассмотрят.