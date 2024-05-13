Не записывать пин-коды и придумать «семейный шифр»: названы правила финбезопасности

Эксперт Соловиченко: пин-коды от карт необходимо запоминать, а не записывать

Эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ Мария Соловиченко заявила, что для онлайн-покупок россиянам лучше заводить отдельную банковскую карту, на которой следует ограничить кредитный лимит. Специалист также назвала другие правила финансовой безопасности, сообщает Газета.ru .

Соловиченко обратила внимание, что пин-коды от платежных карточек также не нужно нигде записывать. Вместо этого их лучше запоминать, чтобы данными не могли завладеть злоумышленники. Также следует придумать надежные пароли ко всем интернет-сервисам, которыми пользуется человек.

Кроме того, эксперт Минфина рекомендовала придумать кодовое слово для членов семьи на случай, если им поступит звонок от аферистов.

«С помощью искусственного интеллекта мошенники научились подделывать голоса родственников своих жертв на основе голосовых сообщений, взятых из взломанных аккаунтов. <…> Задавайте в таких случаях персонализированные вопросы», — отметила Соловиченко.

Важно рассказывать о мошеннических схемах как пожилым людям, так и детям. Для большей безопасности эксперт посоветовала избегать использования общественного Wi-Fi, в особенности — не вводить через него платежные данные и информацию о своих счетах.