«Не за счет работодателя»: депутат оценила идею изменения формулы больничного

Депутат Хуторенко: накладывать допобязательства по больничному на бизнес не надо

Председатель Государственного совета Республики Крым по социальной политике Жанна Хуторенко заявила, что порядок расчета листка нетрудоспособности в России менять нужно, но не стоит это делать полностью за счет работодателей, сообщает Крымское информационное агентство .

«Сегодня предприятия любой формы собственности платят налоги государству, в том числе и взносы в Социальный фонд (фонд пенсионного и социального страхования), в рамках которого осуществляются оплаты больничного листа. Накладывать дополнительные обязательства на работодателя и на бизнес — это совершенно нечестно. Другой механизм должен быть, с государственными средствами, а не за счет работодателя», — сказала депутат.

По ее словам, предприятия, учреждения и организации в полном объеме исполняют свои обязательства и тариф взносов в Социальный фонд России снижается для выплат по больничным листам.

Перенос решения данного вопроса на плечи бизнеса приведет к росту цен. Даже небольшое увеличение отчислений со стороны работодателя, например, на 3%, прямо пропорционально отразится на конечной стоимости товаров и услуг.

Безусловно, необходимо пересмотреть методику расчета пособий по временной нетрудоспособности, однако при условии, что государство сможет взять на себя эти обязательства с четким указанием источников их финансирования, заключила депутат.

