Не вклад, а доход 17%: почему накопительные счета в феврале выгоднее депозитов

Накопительные счета, которые позволяют получать проценты на остаток, не теряя доступа к деньгам, переживают определенный подъем в начале 2026 года. В то время как ставки по классическим вкладам постепенно снижаются, доходность по «накопишкам» у ряда банков, наоборот, достигает рекордных значений, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

В январе–феврале лидеры рынка предлагают по накопительным счетам доходность выше 16%, рассказала она.

«К примеру, у лидеров нашего исследования — МКБ, МТС-Банка — ставки достигают 17%. Банк „Зенит“ и Банк „Дальневосточный“ предлагают 16%, у Газпромбанка, ВТБ — 15%», — отметила эксперт.

По ее словам, ключевой особенностью этого продукта является его гибкость, которая позволяет банкам быстро маневрировать ставками в зависимости от конъюнктуры.

«Мы не исключаем, что в случае „паузы“ для ключевой ставки ЦБ ряд банков может немного (0,5%-1%) „накинуть“ к текущим процентам. Когда ситуация на рынке меняется, ставки по накопительным счетам реагируют быстрее, двигаясь как вверх, так и вниз», — пояснила Андриевская.

Примечательно, что тренд на рост сохраняется даже на фоне общего снижения доходности по сберегательным продуктам. Яркий пример — Альфа-Банк, который в феврале повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов до 16% на минимальный остаток. Этот шаг, по мнению аналитиков «Выберу.ру», является прямым свидетельством обострения конкуренции за деньги населения.

«Мы полагаем, что это также свидетельствует о том, что ключевая ставка ЦБ на заседании 13 февраля останется без изменений. Мы разделяем мнение тех аналитиков, которые считают, что регулятор предпочтет взять для „ключа“ паузу», — добавила Андриевская.

