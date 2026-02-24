Не станет массовой проблемой: экономист об ограничении лимита карт на человека

Кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что в России могут ограничить число банковских карт до 20 на одного человека. По его словам, большинству граждан достаточно одной или нескольких карт, сообщает «ФедералПресс» .

Госдума продолжает обсуждать законопроект об ограничении количества банковских карт на одного человека. Сейчас в законодательстве таких лимитов нет.

«На данный момент ограничений на число банковских карт нет. Однако идет активная дискуссия и законопроектная деятельность», — сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он уточнил, что депутаты, Банк России и кредитные организации рассматривают разные варианты — как по числу карт в одном банке, так и по их общему количеству у клиента. По словам эксперта, наиболее вероятным считается лимит до 20 карт на человека во всех банках, однако окончательное решение пока не принято.

Балынин подчеркнул, что большинству граждан для повседневных финансовых операций достаточно одной или нескольких карт, поэтому возможное ограничение не станет массовой проблемой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.