«Не нужно искать политику»: почему Китай перестал закупать электроэнергию у РФ
Фото - © Медиасток.рф
Эксперт в области ТЭК Игбал Гулиев объяснил причины прекращения закупок российской электроэнергии Китаем.
По его мнению, ключевым фактором является коммерческий интерес китайской стороны, поэтому не стоит искать политическую подоплеку.
«Тут не нужно искать никакой политики. Если мы не экспортируем электроэнергию в Китай, мы направляем ее на внутренний рынок. В российско-китайском энергетическом сотрудничестве экспорт электричества со стороны России и его импорт со стороны Китая не играл существенной роли: это не нефть, не газ, не уголь», — отметил Гулиев в эфире радио Sputnik.
Ранее директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев назвал последствия приостановки поставок электроэнергии из РФ в Китай.
