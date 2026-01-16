«Не нужно искать политику»: почему Китай перестал закупать электроэнергию у РФ

По его мнению, ключевым фактором является коммерческий интерес китайской стороны, поэтому не стоит искать политическую подоплеку.

«Тут не нужно искать никакой политики. Если мы не экспортируем электроэнергию в Китай, мы направляем ее на внутренний рынок. В российско-китайском энергетическом сотрудничестве экспорт электричества со стороны России и его импорт со стороны Китая не играл существенной роли: это не нефть, не газ, не уголь», — отметил Гулиев в эфире радио Sputnik.

Ранее директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев назвал последствия приостановки поставок электроэнергии из РФ в Китай.

