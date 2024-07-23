Эксперт рассказала, как не попасть под пожизненный банковский бан

Самозанятому, индивидуальному предпринимателю и физлицу следует соблюдать ряд правил, чтобы не попасть в ситуацию, когда он не сможет открывать счет ни в одном банке, сообщила РИАМО владелица консалтинговой компании «Аналитический центр „Альтернатива“» и Бизнес-академии Ольга Малкова.

«Люди гоняют деньги с карты на карту друг другу очень часто. Но иногда сталкиваются с тем, что их карты банк блокирует — ни деньги снять не дает, ни переводы осуществить. А еще хуже становится, когда банки перестают в принципе открывать карточки (личные счета) физическим лицам», — сказала Малкова.

По ее словам, многие думают, что контроль банков распространяется только на компании. На самом деле, счета физических лиц контролируются так же, как и юридических, а иногда даже и тщательней.

«Самозанятые — это физические лица, занимающиеся бизнесом без открытия статуса ИП. Поэтому отношение к ним двойственное: и как к физическому лицу, и как к субъекту предпринимательской деятельности. Следовательно — двойной контроль», — пояснила эксперт.

Есть правила, обязывающие банки проверять законность как поступления денег, так и их расходования.

Для самозанятых и физлиц ЦБ выпустил методические рекомендации (6 сентября 2021 г. № 16-МР) в которых расписал признаки подозрительных операций. На них же могут опираться и индивидуальные предприниматели, так как подход к ИП в рамках контроля счетов похожий.

Подозрительными считаются операции, при обнаружении которых банки могут заблокировать переводы человека или даже его счета полностью.

Массово подозрительными признаются операции по приему, переводам, снятию с более чем 10 контрагентами в день. По этому признаку часто блокируют счета, например, членам «Родительского комитета», которые принимают от других родителей деньги.

Еще подозрительными считаются операции на сумму более 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц. Получается, если в день вы снимаете или кто-то вам переводит сумму более 100 тыс. рублей, банк может заблокировать эту операцию, например, не дать ее осуществить или заморозить деньги на счету.

Также банк насторожится, если в течение 12 часов вы приняли и снимаете деньги. В этом случае банковская организация может признать эту операцию сомнительной.

«Если же счетом (картой) пользуется самозанятый или ИП для предпринимательской деятельности, банки всегда проверяют не только приходы денег, но и их расход, то есть тратите ли вы деньги на предпринимательскую деятельность: канцтовары, аренду офиса, зарплату и т. п. Если подобных расходов нет, а предприниматель или самозанятый просто снимает все, что приходит на счета, такую деятельность в большинстве случаев признают обналичкой», — уточнила Малкова.

По ее словам, для закрытия таких вопросов предприниматели и самозанятые часто заводят корпоративную пластиковую карту, привязывают ее к предпринимательскому счету и расплачиваются ею в магазинах, на заправках и т. д., чем показывают, что они не занимаются обналом, а тратят деньги на личные нужды.

В любом случае, приостановив операции, банк запросит у владельца счета объяснения. И если их не будет, то счет и деньги заморозят либо банк откажет в осуществлении операции. Поэтому, прежде чем принимать от кого-то большие суммы, осуществлять периодические переводы физлицам, важно быть заранее готовым к пояснениям для банка и предоставлению нужных документов.

«Всем нам важно понимать, что сегодня банковский контроль становится все жестче и жестче. Все наши переводы „с карты на карту“, „с кошелька на кошелек“, „со счета абонента оператора связи на кошелек или карту“ — под бдительным оком не только конкретного оператора банка, но и под контролем искусственного интеллекта, то есть проверяются в автоматическом режиме. И надеяться на русский „авось не заметят“ можно все меньше и меньше», — заключила Малкова.