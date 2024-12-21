Названы топ-10 вкладов в российских банках со ставкой до 30%

Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне, но многие банки в стране повысили ставки, не дожидаясь решения регулятора. По некоторым вкладам можно получит неплохой процент, сообщает РБК .

«Мы отмечаем, что основной рост ставок приходится на краткосрочные вклады — на три и шесть месяцев. Здесь рост максимальных ставок за полгода составил 5 и 6 п. п. соответственно», — сказал руководитель продукта «Вклады» маркетплейса «Сравни» Илья Васильков.

Он добавил, что рост составляет с 20% до 25% для вкладов на три месяца и с 19% до 25% для вкладов на шесть месяцев.

Специалисты рассмотрели предложения банков по вкладам и сделали топ-10 самых выгодных. Из них исключили депозиты, по которым нужно сделать оформление дополнительных услуг для получения максимального процента. Все ставки указаны в эффективном размере.

В Промсвязьбанке в «Народном вкладе» предлагают ставку 30% при сумме от 50 тыс. рублей. Сделать вклад можно на 91, 181 или 367 дней.

Также в Транскапиталбанке предлагается клиентам вклад «Вместе с ТКБ». По нему ставка составляет 26%. Принимаются суммы от 300 тыс. до 1,5 млн рублей сроком на один месяц.

Клиенты Экспобанка могут открыть вклад «Выбери меня» со ставкой 25,1%. Принимаются суммы от 30 тыс. до 100 млн рублей на срок 1095 дней (три года).

Ставку в 25% предлагают банк «Дом.РФ» (вклад «Надежный промо») и Альфа-Банк (вклад «Альфа‑Вклад для новых денег»). «Дом.РФ» дает вклад на шесть месяцев при сумме от 10 тыс. до 1,5 млн рублей. В Альфа-банке предлагается срок один, полтора, два и три года, а вклады принимают от 50 тыс. рублей.

Вклад «Доход» в банке «Уралсиб» также предлагает ставку 25% на три года. Вложить нужно от 1 тыс. до 1 млн рублей.

В Первоуральскбанке можно открыть на шесть месяцев вклад «Премиальный 181». Ставка составляет 24,6% при сумме от 100 тыс. до 50 млн рублей.

Московский кредитный банк предлагает ставку 24,5% на вкладе «МКБ. Преимущество». Принимаются суммы от 10 тыс. до 3 млн рублей.

Кроме того, ставку 24% предлагают клиентам ВТБ («ВТБ-Вклад») и Газпромбанк («Новые деньги»). Сроки вклада в ВТБ составляют шесть месяцев и один год при сумме от 10 тыс. до 15 млн рублей. У Газпромбанка — четыре и шесть месяцев при сумме от 15 тыс. до 10 млн рублей.