Названы 3 самые высокооплачиваемые офисные вакансии в столице

Агент по недвижимости стал самой высокооплачиваемой офисной вакансией в Москве

Исследование показало, что самая высокая зарплата среди «офисных» вакансий в столице в мае оказалась у агента по недвижимости. Также в топ-3 вошли замерщик окон и дизайнер-консультант, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

Агент по недвижимости

Столичная компания по подбору и продаже недвижимости ищет агента, предлагая ему зарплату до 350 тыс. рублей в месяц. В команду на полный рабочий день нужен амбициозный специалист с опытом работы более 1 года. В его обязанности входят: подбор лучших предложений, проведение телефонных переговоров и сопровождение клиента на всех этапах сделки. Преимущества — собственный учебный центр и быстрый карьерный рост.

Замерщик окон ПВХ

Замерщику предлагают до 350 тыс. рублей, вакансия на полный рабочий день. Компания рассмотрит и кандидата, не имеющего опыта работы. Необходимо составлять коммерческое предложение с менеджером, выезжать на замеры и заключение договоров. Компания оплатит транспорт и сотовую связь.

Дизайнер-консультант

Также открыта вакансия дизайнера-консультанта с зарплатой до 300 тыс. рублей. В компании ждут специалиста с опытом работы более года, уверенного пользователя ПК и графического редактора. Задачи — создание дизайн-проекта кухни и мебели, оформление сделки и направление коммерческого предложения. Работодатель предоставляет бесплатное обучение, скидки в компании и оплату сотовой связи.