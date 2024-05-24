Названо главное условие резкого сокращения числа атак мошенников по телефону

Успешное проведение мошеннических атак по телефону зависит от двух составляющих — получения номера для атаки и вывода средств после нее. Количество атак резко сократится, как только злоумышленники будут лишены возможности создавать дроперские счета, заявил РИАМО главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

Любая успешная фрод-атака состоит из двух частей, объяснил он. Во-первых, мошенникам необходимо получить номер, с которого они будут совершать атаку на потенциальную жертву. Во-вторых, им надо успешно вывести деньги с банковского счета.

Операторы сотовой связи, в зоне ответственности которых находятся телефонные номера, имеют собственные системы по блокировке спам-звонков. А банки обладают антифрод-системами, благодаря которым они могут достаточно быстро блокировать счета дроперов, через которые производится вывод денег. Обе эти системы успешно работают, отмечает эксперт. При этом всем понятно, что последней точкой защиты является сам пользователь и подобного рода атаки есть, были и будут. Поэтому совместная задача банков и операторов связи — максимально снизить количество таких атак.

«И в перспективе и банки, и операторы связи должны стремиться к совершенствованию данных систем, чтобы добиться защиты в 99% и выше и оставить злоумышленникам как можно меньше шансов совершить успешную атаку. Разделять ответственность между банками и операторами связи надо, но как это сделать на практике — не совсем понятно», — считает Овчинников.

Ранее стало известно, что Минцифры России обсуждает с банками, операторами связи и IT-отраслью разделение ответственности за реагирование на кибератаки.

«На мой взгляд, все сейчас работает достаточно хорошо. И, если государство хочет сократить количество подобных атак, нужно прежде всего озадачиться вопросом вывода денег и организации дроперских счетов. Как только будет невозможно или сложно создать дроперский счет, после этого количество атак начнет резко сокращаться, потому что у злоумышленников уменьшится прибыльность операций», — уверен эксперт.