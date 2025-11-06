Названа сумма заработка компании Ariston после возвращения ей завода в РФ

В 2025 году компания Ariston вновь начала получать прибыль от работы своего российского завода. После возвращения под свой контроль предприятия во Всеволожске итальянский концерн зафиксировал доход в размере 36,9 млн евро, сообщает «Царьград» .

Согласно финансовой отчетности Ariston Group за первые три квартала 2025 года, именно такую сумму принесла деятельность завода после его реинтеграции в структуру компании. Общая выручка от изменений периметра составила 41,7 млн евро, значительная часть которой обусловлена деятельностью российской «дочки».

Возврат контроля Ariston над российским активом стал возможен благодаря решению президента РФ Владимира Путина в марте 2025 года, исключившего компанию из списка организаций, находящихся под временным управлением. Данное событие стало первым примером восстановления полного контроля иностранного инвестора над своим бизнесом в России после 2022 года.

Весной 2024 года Ariston Thermo Rus временно перешла под управление компании «Газпром бытовые системы». Завод Ariston во Всеволожске специализируется на производстве бытовых электроприборов, в частности, водонагревателей и отопительного оборудования.

