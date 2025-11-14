Названа сумма, которую россияне теряют из-за уловок магазинов с ценниками

Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой установить четкие требования к единообразию ценников. По данным организации, россияне каждый год теряют баснословные деньги из-за отсутствия единых норм, сообщает газета «Известия».

Как отмечают в СПРФ, россияне жалуются на уловки магазинов с ценниками. Больше всего они страдают от шринкфляции — уменьшения веса товара при сохранении прежней стоимости.

Например, магазины могут указывать цены не за целую упаковку, а за 100 граммов или иной вес, отличный от массы продукта. Кроме того, иногда на ценниках сильно выделяется «специальная цена», из-за которой трудно заметить полную стоимость без скидок и других акций. Из-за этих уловок граждане РФ теряют ежегодно 1 трлн рублей.

На фоне жалоб россиян СПРФ просит обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированные единицы измерения — килограммы, литры или десятки, а также установить четкие требования к единообразию ценников.

Ранее с подобной просьбой депутаты Госдумы обратились в Минпромторг и Роспотребнадзор. Они предложили ввести единый стандарт указания веса товаров в магазинах.

