В России предложили ввести единый стандарт указания веса товаров в магазинах

Новая инициатива по защите прав потребителей может вскоре изменить правила оформления ценников в российских магазинах. Депутаты Госдумы обратились в Минпромторг и Роспотребнадзор, сообщает газета «Известия» .

Как отмечает автор инициативы Ярослав Нилов, текущая практика использования разных единиц измерения — килограммов для одних товаров и граммов для других — создает почву для манипуляций и затрудняет покупателям сравнение цен.

Особенно остро проблема проявляется с дорогостоящими продуктами вроде сыров и деликатесов, где цена за 100 грамм психологически кажется менее пугающей, чем за килограмм. Инициативу уже поддержали в Национальном союзе защиты прав потребителей, однако у самой торговой отрасли могут возникнуть возражения — аналогичный законопроект уже отклонялся в 2023 году из-за опасений роста издержек на замену ценников и модернизацию систем учета.

Эксперты отмечают, что унификация позволит сделать ценообразование более прозрачным, но может потребовать значительных инвестиций со стороны ритейлеров, что в конечном счете способно отразиться на конечной стоимости продукции для потребителей.