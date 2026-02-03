Названа сумма, которую россиянам не жалко на обновление весеннего гардероба

Аналитики «Авито» провели опрос среди россиян и выяснили, что жители страны планируют потратить в среднем 16 тысяч рублей на обновление своего весеннего гардероба. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

Опрос показал, что большинство россиян ограничиваются приобретением нескольких новых вещей для весеннего сезона, в то время как некоторые предпочитают полностью обновить свой гардероб. При этом вторичный рынок играет значимую роль в этом процессе: 12% респондентов покупают одежду, обувь и аксессуары бывшие в употреблении, а 22% избавляются от ненужных вещей, выставляя их на продажу после разбора гардероба.

Обновление гардероба к весне — распространенная практика среди россиян (80%), однако подходы к этому процессу разнятся. Большинство опрошенных (36%) предпочитают приобретать несколько новых вещей к сезону, а 34% поступают так время от времени. Полностью обновляют свой гардероб к весне лишь 10% респондентов, в основном это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (18%).

О деньгах

Средняя сумма, которую россияне готовы выделить на обновление весеннего гардероба, составляет около 16 тысяч рублей. При этом большая часть опрошенных (58%) рассчитывает потратить не более 10 тысяч рублей. 28% респондентов готовы выделить от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, 10% — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а более крупные суммы — лишь 4%.

Что покупают россияне

При обновлении гардероба к весне россияне в первую очередь отдают предпочтение базовым и универсальным вещам. Наиболее популярными приобретениями являются джинсы, брюки и штаны (39%), футболки, рубашки, топы и блузы (33%), а также удобная обувь, такая как кроссовки или лоферы (31%).

Мужчины чаще приобретают толстовки, худи и свитшоты (25% против 22% у женщин), спортивную одежду (19% против 16%). Женщины в свою очередь чаще покупают верхнюю одежду для прохладной погоды (22% против 16% у мужчин), костюмы с брюками или юбками (14% против 6%), а также сумки и ремни (13% против 8%).

Где покупают вещи

Приобретая одежду и обувь к весне, россияне обычно используют несколько платформ. Половина опрошенных (50%) совершают покупки на онлайн-площадках, столько же — в торговых центрах. 26% респондентов предпочитают сайты и приложения магазинов, столько же — конкретные офлайн-магазины. 12% покупают вещи на вторичном рынке, чаще это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (19%). Причем каждый второй (52%) из них отметил, что в течение последнего года стал чаще покупать вещи, бывшие в употреблении.

На вторичном рынке чаще всего покупают верхнюю одежду — пальто, куртки и пуховики (34%), джинсы и брюки (31%), спортивную одежду (30%). Мужчины чаще приобретают обувь (32% против 24% у женщин) и головные уборы (22% против 14%). Женщины в свою очередь в основном покупают рубашки, топы и блузы (24% против 11%), а также детские вещи (19% против 9%).

После разбора гардероба многие россияне оставляют старые вещи в шкафу «на всякий случай» — так поступают 43% опрошенных. 41% респондентов отдает ненужную одежду своим близким, а 28% направляют ее на благотворительность. Стоит отметить, что респонденты старше 65 лет чаще других поступают таким образом (40%).

Продажей ненужных вещей занимаются 22% опрошенных, данная практика особенно распространена среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (30%). Это свидетельствует о том, что обновление гардероба к весне все чаще рассматривается не просто как покупка новых вещей, а как часть цикла осознанного потребления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.