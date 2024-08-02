Названа страна, которая скупает золото больше Китая

сегодня в 10:50

Цена на золото на мировом рынке достигла нового исторического максимума, превысив уровень в 2500 долларов за тройскую унцию. Главным фактором является увеличение покупок центральными банками в резервы и здесь неожиданно сильный рост показывает Индия, сообщил зампредседателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

Индия при этом опережает Китай по объему покупки золота.

«Не отстают остальные развивающиеся страны, которые в условиях неопределенности в долларовых активах и сомнениях в надежности „резервных“ валют стали увеличивать долю альтернативных инструментов, таких как золото», — комментирует эксперт.

Вторым фактором является денежно-кредитная политика (ДКП) мировых центробанков. Спрос на золото формировался в период резкого роста инфляции как защитный инструмент и пользуется спросом на ожиданиях смягчения ДКП.

Третьим фактором спроса будет ювелирная промышленность и розничный спрос.

«В этом плане мы видим стимулирующие меры со стороны Индии, снижающей импортные пошлины на золото и серебро, мы ранее видели меры российских властей, освободивших покупки золотых слитков розничными инвесторами от уплаты НДС», — говорит Лушин.

По его мнению, прогноз по рынку драгоценных металлов остается позитивным, есть вероятность дальнейшего роста котировок золота, серебра и палладия.

«Этому способствует рост геополитической напряженности в 20-х годах нашего века, хрупкость мировой системы финансов, которая проходит болезненную перестройку, угрожающий рост долговой нагрузки крупнейших развитых стран, валюты которых составляют значительную часть мировых золотовалютных резервов, разгул санкционных войн, ненадежность текущей мировой финансовой корреспондентской системы, появление суррогатных цифровых валют», — пояснят эксперт.