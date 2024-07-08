Назван топ отраслей в Москве с наибольшим приростом предлагаемых зарплат

«Авито Работа»: в Москве зарплата строителей выросла на 27% в I полугодии 2024 г

По итогам первого полугодия текущего года средние предлагаемые зарплаты строителей и сотрудников ЖКХ в Москве выросли на 27% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

По данным аналитиков, за полный рабочий день средний уровень зарплатных предложений для новых сотрудников в сферах строительства и ЖКХ в столице за отчетный период составил 104,6 тыс. рублей и 77,1 тыс рублей в месяц.

В продажах средние предлагаемые зарплаты составили 70,3 тыс. рублей (+26%), в туризме и ресторанах — 58,6 тыс. рублей (+21%), транспорте и логистике — 99,4 тыс. рублей (19%).

«Рост средних предлагаемых зарплат обусловлен главным образом дефицитом рабочих специалистов», — сказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» платформы Александр Сампетов.

Он добавил, что в настоящее время отрасль строительства и сфера ЖКХ конкурируют между собой за многопрофильных рабочих специалистов. Речь идет о слесарях, плотниках, электрогазосварщиках, электромонтажниках и др.