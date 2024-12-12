Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 13 до 13,5 процента годовых. Мера направлена на обеспечение устойчивости валютного рынка, контроль инфляционных ожиданий и постепенное снижение инфляции до целевого показателя в 5%, сообщает пресс-служба украинского регулятора.

В НБУ отметили, что в последние месяцы инфляция превысила ожидаемые значения и в ноябре достигла 11,2%. При этом регулятор прогнозирует, что в ближайшие месяцы рост инфляции может продолжиться.

В Нацбанке добавили, что в следующем году инфляция на Украине может приблизиться к показателю в 5% из-за принятых в НБУ мер в сфере денежно-кредитной политики и поддержанию стабильности валютного рынка.

«Повышение ключевой ставки поможет контролировать инфляционные ожидания и обеспечит реальную доходность инструментов в гривне», — заключили в украинском регуляторе.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обратился к России, Белоруссии и США с просьбой решить судьбу Украины и «выгнать» нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского.