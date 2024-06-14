Налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за долга более 11,3 млн рублей

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Счета Ивлеевой заморозили в пятницу из-за долгов перед ФНС.

Ранее блогер презентовала свой новый бизнес — лапшичную Nudles (название образовано от слов nude — «голый» и noodles — «лапша»). Заведение находится в Столешниковом переулке в Москве.

Во время посещения кафе гости заметили у Ивлеевой кольцо на безымянном пальце правой руки. Тем самым она спровоцировала слухи о помолвке.