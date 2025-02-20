Налог посчитают автоматически: россиян освободят от части деклараций по НДФЛ

Mash: большинство налоговых деклараций по НДФЛ отменят к концу года

К концу 2025 года большая часть налоговых деклараций по НДФЛ будет отменена. Россиянам больше не нужно будет предоставлять заявление о собственных доходах, структура будет самостоятельно высчитывать налог, сообщает Mash .

Сотрудники ФНС начнут самостоятельно считать налоги за доходы и отслеживать информацию, например, из договоров аренды и отчетов банка. После этого ведомство направит чек. Процесс начисления будет автоматическим.

Налоговые вычеты предстоит, скорее всего, оформлять самостоятельно. После вступления в силу изменений не придется отправлять декларацию на сдачу в аренду, продажу недвижимости, подарки и проценты по вкладам.

Ранее сообщалось, что Российский союз промышленников и предпринимателей РСПП разработал пакет налоговых предложений. Среди них — введение семейного налогообложения и индексация порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ (15-22%).