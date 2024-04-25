«Налог на выход» иностранцев из российских активов вырос до 25%

Партнер компании «Кесарев Консалтинг», которая предоставляет услуги в сфере взаимодействия с госорганами, Виталий Жигулин рассказал, что в апреле российские инвесторы выкупили активы у уходящих из страны иностранцев. Продавцы бизнеса платили «налог на выход» в размере 25%, сообщает Frank Media .

По словам эксперта, год назад exit tax («налог на выход») составлял 10%. Однако ходили слухи, что «передовое ведомство» введет налог в размере 15%. Это случилось в сентябре прошлого года.

«Вынужден сказать, что в апреле 2024 года exit tax уже 25%… Это одно и то же министерство, кстати, ввело», — отметил Жигулин.

Налог в 10% от половины рыночной стоимости актива действовал еще в марте прошлого года. В таком случае берется половина стоимости, потому что дисконт при продаже актива должен быть не менее 50%.

Ранее Минфин выразил обеспокоенность из-за изъятия акций у миноритариев в результате судебных решений. Ведомство изучает возможность принятия мер для защиты инвесторов.