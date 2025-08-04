«Нафтогаз Украины» заявил о разрешении суда взыскать российские активы

Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что получила разрешение районного суда Вены на взыскание российских активов на территории Австрии более чем на 120 млн евро, сообщает РИА Новости .

Компания утверждала, что РФ обязана возместить ей ущерб за потери ее активов в Крыму. Этот спор разрешался в суде. В итоге «Нафтогазу» разрешили обременение более 20 объектов недвижимости РФ на территории Австрии.

Их продадут через аукцион. Общая сумма взыскиваемых активов — более 120 млн евро.

Сначала решение против России о возмещении ущерба «Нафтогазу» в размере 5 млрд евро принял Гаагский суд. Потом его подтвердил Верховный суд Нидерландов, при этом кассационная жалоба российской стороны была отклонена.

Между тем стало известно, что Херсонская область потребует от Киева возместить причиненный обстрелами ущерб. В будущем он будет предъявлен как часть коллективного иска против киевского режима.