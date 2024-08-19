НАФИ: 27% россиян имеют финансовую подушку на 3 и более месяца

Согласно опросу аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь», 27% россиян имеют накопления, которых им хватит на 3 и более месяца, сообщает РБК .

Всего в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех регионов России.

По данным исследования, 15% респондентов рассказали, что им хватит накоплений на 3-6 месяцев. Еще 12% отметили, что накопления позволят им прожить полгода и дольше. Каждый четвертый (27%) опрошенный рассказал, что ему хватит средств на 1-2 месяца.

Чаще всего о наличии финансовой подушки заявляли люди из городов-миллионников.

Аналитики составили портрет человека, которому капитала хватит на срок более чем на полгода. Это семейный мужчина из Санкт-Петербурга или Москвы, который занимается руководством компании.

Два года назад о наличии финансовой подушки заявлял каждый третий гражданин РФ (32%). В 2020 году этот показатель составлял 20%.