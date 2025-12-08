Началось? Доллар и евро резко взлетели

сегодня в 19:33

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 9 декабря. Согласно данным на сайте регулятора, доллар подорожал.

Американская валюта стала стоить 77,27 руб. Это выше предыдущего показателя на 1,18 руб.

Между тем евро тоже подорожал — курс европейской валюты поднялся до 89,71 руб. (+1 руб.). Юань поднялся незначительно — с 10,73 руб. до 10,83 руб. (+0,10 руб).

По курсу Банка России проводятся расчеты по замещающим облигациям, фьючерсам на доллар и евро и т. д.

На прошлой неделе внебиржевой курс доллара опустился до 76 руб. Это произошло впервые с 11 мая 2023 года.

