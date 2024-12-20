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Набиуллина: у ЦБ нет задачи поддерживать курс рубля на определенном уровне

У Банка России нет цели поддерживать курс рубля на определенном уровне. Рисков финансовой стабильности на данный момент не фиксируется, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС .

По ее словам, курс сейчас «плавающий». ЦБ не ставит цель поддерживать его на каком-либо уровне.

Набиуллина отметила, что регулятор осуществляет валютные интервенции, например, приостановку покупки валюты, если присутствуют риски финансовой стабильности. Она добавила, что сейчас ЦБ их не видит.

Глава Банка России добавила, что регулятор в скором времени объявит параметры операций с валютами на 2025 год. Это произойдет на следующей неделе.

С 28 ноября ЦБ прекратил покупать валюту на внутреннем рынке ради снижения волатильности финансовых рынков. Отказ от операций продлится до конца 2024 года.