Набиуллина: Центробанк в 2024 году дал неверный сигнал о смягчении ДКП

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина признала, что в прошлом году регулятор допустил ошибку в коммуникации по ключевой ставке. Это привело к неверной интерпретации сигнала рынком и вызвало значительный рост кредитной активности, сообщает ТАСС .

«В прошлом году у нас была некоторая ошибка в коммуникациях, мы тогда повысили ставку до 16%. Всем казалось, что она очень высокая, но в коммуникации мы в начале года обозначили, что ставка достаточно высокая, политика достаточно жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать ключевую ставку», — сказала Набиуллина на Конгрессе финансистов Казахстана.

По ее словам, Центробанк РФ ясно дал понять, что будет снижать ключевую ставку, но не уточнил, что это произойдет при условии снижения инфляции. В результате возникло ожидание скорого смягчения денежно-кредитной политики, и бизнес активно брал кредиты по плавающим ставкам, надеясь на быстрое снижение ставок. Кредитная активность продолжала расти чрезвычайно высокими темпами.

Глава ЦБ добавила, что помимо принятия решений по ставкам, коммуникация играет ключевую роль, и регулятор постоянно стремится тщательно проверять и анализировать все действия, связанные с изменением ставок.

Ранее в Банке России назвали возможным и снижение, и сохранение ключевой ставки в текущем году. На заседании совета директоров регулятора в декабре будет представлена вся совокупность факторов.

