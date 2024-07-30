Набиуллина сравнила высокую инфляцию с повышением температуры у больного

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что высокая инфляция в стране, как и высокая температура у пациента, в случае с экономикой РФ говорит о болезни. Об этом сообщает РИА Новости .

«Сегодня нужен более высокий уровень ставок, чтобы охладить избыточный, чисто проинфляционный спрос и вернуть инфляцию к цели. Именно поэтому мы подняли ключевую ставку до 18%», — пояснила Набиуллина.

Она отметила, что предложения о понижении ставки, чтобы люди и бизнес брали больше кредитов — опасны. Высокая инфляция, как и высокая температура у больного, говорит о проблемах.

Глава Центробанка подчеркнул, что при этом в РФ не наблюдается недостатка в деньгах и при высоких ставках: кредиты увеличиваются, фиксируются рекордно высокие прибыли. Учитывая освободившиеся ниши на рынке, ейчас компании готовы брать и обслуживать дорогие кредиты.

По ее словам, большую роль в количестве кредитов сыграла и выдаваемая гражданам льготная ипотека.