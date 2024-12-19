Путин: Набиуллина не говорит мне, какая будет ключевая ставка

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не предупреждает его заранее, какую ключевую ставку установит регулятор. Глава государства предположил, что руководитель Банка России «сама, наверно, не знает», какая будет установлена ставка.

Путин отметил, что Набиуллина обсуждает вопрос ключевой ставки вместе с коллегами на заседании совета директоров Центробанка. По его словам, они принимают окончательное решение в ходе общих обсуждений.

«Надеюсь, что оно (решение о ключевой ставке — ред.) будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня», — высказался Путин.

В данный момент ключевая ставка ЦБ составляет 21%. В ходе прямой линии Путин также заявил, что некоторые эксперты полагали, что Банк России мог бы эффективнее и раньше начать использовать инструменты, не связанные с увеличением ставки.