Набиуллина предупредила о длительных и жестких денежно-кредитных условиях

Она отметила, что принятые Банком России меры должны замедлить рост цен в ближайшие кварталы. При этом, по ее словам, для эффективной борьбы с инфляцией требуются жесткие денежно-кредитные условия. Причем они должны быть длительными.

Глава ЦБ добавила, что с октябрьского заседания эти условия ужесточились «даже сильнее, чем вытекало из изменения ключевой ставки». Но они все равно нужны, потому что траектория инфляции сейчас отклонена от цели.

Набиуллина отметила, что для оценки устойчивости замедления кредитования требуется время. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на февраль 2025 года. Именно тогда регулятор рассмотрит целесообразность ее повышения.

На заседании 20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В предыдущий раз ее повышали осенью. В октябре ключевая ставка выросла с 19% до 21%.