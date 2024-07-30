Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совфеде заявила, что лучший способ для Центробанка обезопасить доходы россиян — контролировать уровень инфляции в стране, сообщает ТАСС .

Она добавила, что экономика России — как судно, которое зашло в «бурные незнакомые воды». Хоть «океан остался океаном», стране нужно «взяться за штурвал» и идти к намеченной цели.

Набиуллина добавила, что в «спокойные времена» инфляция падает примерно в течение года. Однако сейчас России потребуется больше времени, чтобы обуздать этот показатель.

Ранее Набиуллина заявляла, что в РФ должен быть более высокий уровень ключевой ставки. В этом случае избыточный проинфляционный спрос на кредиты и ипотеки сократится — так она объяснила решение о повышении ключевой ставки до 18%.