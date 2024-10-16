В первый день форума финансовых технологий «Финополис — 2024», который будет проходить с 16 по 18 октября на федеральной территории «Сириус», председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала банкиров очень вежливыми людьми, сообщает РБК .

Организатором форума выступил Центробанк России. В первый же день на мероприятии подняли ряд важных тем. Одной из тем для споров между Набиуллиной и главой Сбербанка Германом Грефом стал единый QR-код. Позднее Набиуллина заявила, что банкиры — вежливые люди.

«Вы видите, что банкиры — очень вежливые люди, да? <…> Я бы здесь хотела сказать о позиции Центрального банка: мы понимаем, конечно, что бизнес всегда с опаской относится к любым действиям регулятора, которые, на взгляд бизнеса, ограничивают его свободу действия. А еще хуже, когда регулятор начинает заниматься предоставлением рыночных услуг. В случае Центрального банка это не так», — отметила председатель ЦБ.

По словам Набиуллиной, главная задача Центробанка — это создать для всех равные условия, а не подменять конкуренцию на рынке или частных игроков. По ее мнению, универсальный QR-код — это не рыночный продукт, а инфраструктурный стандарт.