На столичных заправках продолжает дорожать премиальный бензин

На московских автозаправочных станциях (АЗС) продолжает дорожать бензин премиальных марок и дизельное топливо (ДТ). Средняя стоимость бензина АИ-92 на столичных заправках составляет 54,09 рублей за литр, сообщает «Российская газета» .

По данным Московской топливной ассоциации (МТА), с 9 по 15 сентября бензин марки АИ-92 на заправках столицы подорожал на 2 копейки, АИ-100 — на 96 копеек, а ДТ — на 2 копейки.

При этом по сравнению с прошлой неделей не изменилась стоимость топлива на заправках «Транс-АЗС». Только бензин марки АИ-92 подорожал на АЗС «Тебойл», а только премиальный бензин — на заправках «Лукойл» и «НефтьМагистраль».

По состоянию на понедельник бензин АИ-92 на столичных заправках можно приобрести за 54,09 рублей за литр, АИ-95 — 59,99 рублей за литр, АИ-100 (98 и выше) — 80,74 рублей за литр, а ДТ — за 66,02 рублей за литр.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила, что в сентябре ожидается дальнейшее увеличение цен на бензин и дизель. Это связано с небольшой нехваткой объема топлива на внутреннем рынке.