На рынок РФ могут выйти представители 7 европейских брендов

На российский рынок в ближайшее время могут выйти еще 13 международных брендов, из них семь — представители европейских стран, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего директора СORE.XP Марину Малахатько.

Эти иностранные компании уже анонсировали планы по выходу на рынок ретейла РФ. 10 из них специализируются на продаже одежды, обуви и аксессуаров.

По словам Малахатько, согласуя сделки, зарубежные компании соблюдают конфиденциальность. Потому прогнозировать выход новых игроков на рынок РФ довольно проблематично.

Несмотря на это, эксперты ожидают, что количество новых иностранных компаний на российском рынке будет на уровне 2023–2024 годов, до 25 брендов. Малахатько добавила, что, в том числе в российском рынке заинтересованы небольшие семейные бренды.

Ранее стало известно, что в Россию возвращается известный французский коньяк. Российская фирма Ladoga подписала договор с французской компанией Hardy о поставках алкоголя.