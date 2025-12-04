На развитие молочной отрасли Подмосковья выделили свыше 35 млн рублей

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области поддержали инновационно-технологический проект в сфере пищевой промышленности. В ноябре 2025 года предоставили субсидию в размере 35,5 млн рублей на возмещение затрат по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. Получателем гранта стала компания ООО «Зеленые линии», входящая в холдинг АО «Союзснаб», сообщает пресс-служба ведомства.

Выделенные средства покрыли затраты на разработку и внедрение в производство новых штаммов замороженных заквасочных культур для молочной отрасли. Заморозка, или криогрануляция — это новый стандарт в производстве заквасок, заключающийся в процессе замораживания веществ с образованием гранул в среде низких температур. Такой подход позволяет добиться большей стабильности и повышения качества продукции. Криогранулированные штаммы сохраняют высокую метаболическую активность. Разработка успешно завершена, продукт прошел процедуру декларирования соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза и применяется в реальном производстве молочных продуктов. Компания «Зеленые линии», работающая с 1999 года, специализируется на создании вспомогательных технологических средств для различных отраслей промышленности.

В ведомстве отметили важность поддержки научно-технических разработок в агропромышленном комплексе. Финансирование инновационных проектов способствует повышению конкурентоспособности местных производителей, внедрению современных технологий и обеспечению потребителей качественной продукцией. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.