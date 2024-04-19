сегодня в 11:17

На расширение подходов к Балтике для белорусских грузов потратят 156 млрд рублей

ОАО РЖД оценивает инвестиции, которые нужны для развития подходов к портам Северо-Запада для экспорта белорусской продукции, в 156,3 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Денежные средства направят на развитие участка Батецкая — Бронка. Благодаря ему получится экспортировать через порт Бронка в Ленобласти 20 млн тонн белорусских грузов.

В инвестпрограмме ОАО РЖД учли мероприятия на 15,1 млрд рублей до 2026 года. Сюда вошли развитие участков Завережье — Батецкая, Завережье — Дно — Псков — Луга, а также Среднерогатская — Бронка.

Однако нужно дополнительное финансирование, которое изначально не предусмотрели в инвестиционной программе.

Деньги потратят на строительство юго-западного обхода Петербурга с развитием станции Владимирская и железнодорожной инфраструктуры по пути следования на 65,8 млрд руб. Стройку планируют закончить в 2028 году.

В течение прошлого года шли разговоры о передаче порта Бронка Белоруссии. На данный Белоруссия использует около 19 российских портов для экспорта товаров.