На полях Подмосковья собрано более 15 тыс тонн моркови

В Московской области продолжается сбор урожая овощей открытого грунта. На текущий момент региональные аграрии собрали свыше 15 тысяч тонн моркови. В этом году морковь была посажена на площади 1,755 тыс. га, из которых убрано более 200 га. Средняя урожайность составляет 430 центнеров на гектар, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Самые большие площади полей, засаженных морковью, находятся в Дмитровском городском округе — 1,3 тыс. га, с которых на данный момент собранно 5,4 тыс. тонн овоща и в Коломне — засеяно 247 га, собрано 4,1 тыс. тонн.

Морковь полезна в любом виде, даже после термической обработки несмотря на то, что при этом часть полезных элементов теряется. Она богата витаминами, минералами и микроэлементами. В моркови содержатся витамины групп А, В, С, Е, калий, магний, кальций и железо. Уборка моркови стартует в первой половине сентября и завершается до наступления сильных заморозков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.