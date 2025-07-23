На Омском заводе расширили мощности по фасовке промышленных масел

Продолжается модернизация ключевых производственных процессов на основной площадке компании «Газпромнефть — смазочные материалы» в Омске. В цех фасовки масел добавили второй наливной модуль, что сделало технологический цикл еще более гибким и способным оперативно реагировать на рыночные потребности.

Благодаря новому модулю расширились возможности линии по упаковке продукции в крупную тару. Теперь, работая одновременно, оба модуля позволяют ускорить процесс фасовки масел и подготовки товарных партий к отправке покупателям.

Современный комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП), выпускающий синтетические базовые масла, обеспечивает адаптивность производства, работая с любыми видами нефтяного сырья. В 2023 году в России впервые запустили такое предприятие в нефтепереработке, что позволило компании перейти на полный цикл создания современных автомобильных и индустриальных масел на основе отечественных компонентов.

«Наша задача — оперативно обеспечивать рынок необходимыми смазочными материалами. За счет системной модернизации производственных площадок и работы собственного Научно-исследовательского центра „Газпромнефть-СМ“ постоянно расширяет ассортимент масел, смазок и технических жидкостей для всех основных секторов российской промышленности. В продуктовом портфеле компании — около тысячи наименований современных продуктов, в том числе созданных под индивидуальные запросы клиентов», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он уточнил, что в ассортименте компании представлено порядка тысячи наименований современных продуктов, включая решения, разработанные под специфические требования заказчиков.