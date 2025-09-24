На некоторых АЗС в Москве наблюдается нехватка бензина

Случаи локального дефицита бензина зафиксировали в Москве. Так, топливо АИ-95 исчезло с заправок «ТрансАЗС» в среду утром, сообщает «Расстрига» .

По словам сотрудника АЗС, перебои с поставками бензина связаны с атаками на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и железную дорогу, из-за чего возникают проблемы с логистикой. Однако он не смог уточнить, о каких именно ударах идет речь.

О дефиците бензина также заявил «Известиям» президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, нехватка топлива наблюдается в нескольких регионах России уже на протяжении месяца.

Некоторым сетям автозаправок пришлось ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя или же временно продавать только дизель. Такие меры действовали, в частности, в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях.

Нововведения помогают продавцам преодолеть непростой период и не закрывать временно АЗС. По словам экспертов, на дефицит повлиял сезонный рост спроса при снижении производства бензина, в том числе из-за ремонта НПЗ. В целом ситуация в первую очередь коснулась Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока.

Ранее на Камчатке взлетела стоимость топлива. Литр АИ-92 подорожал до 64,52 рубля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.