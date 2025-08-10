На консультации по четвертому мосту в Новосибирске потратят 78 млн рублей

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» проводит конкурс на оказание консультационных услуг в рамках концессионного соглашения по строительству четвертого моста через реку Обь. Цена контракта составляет 78 млн рублей, сообщает РБК .

Согласно данным портала госзакупок, подрядчика ищут для сопровождения проекта. Услуги должны быть предоставлены с конца декабря 2025 года по декабрь 2027 года. Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.

Так, исполнителю необходимо будет предоставлять юридические и финансово-экономические консультации на всех стадиях концессионного договора. В рамках своих обязанностей он должен будет анализировать запросы на внесение изменений в договор, готовить предписания об устранении нарушений и взаимодействовать с концессионером.

Кроме того, подрядчик будет предоставлять информацию о ходе реализации проекта общественным организациям, консультировать по вопросам, связанным с государственной программой развития транспортной системы, а также оказывать поддержку в решении судебных споров.

В декабре 2017 года между региональным Минстроем и ООО «Сибирская концессионная компания» (ГК ВИС) было подписано соглашение о строительстве моста. Общая стоимость проекта оценивалась в 44 млрд рублей. Строительные работы стартовали в 2019 году и должны были завершится в 2022 году. Затем срок сдачи объекта перенесли на конец 2023 года.

Позднее сроки окончания строительных работ продлили до конца декабря текущего года. ООО «Сибирская концессионная компания» получит грант в 2,8 млрд рублей на завершение строительства четвертой переправы через реку Обь в Новосибирске.