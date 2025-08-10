На консультации по четвертому мосту в Новосибирске потратят 78 млн рублей
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» проводит конкурс на оказание консультационных услуг в рамках концессионного соглашения по строительству четвертого моста через реку Обь. Цена контракта составляет 78 млн рублей, сообщает РБК.
Согласно данным портала госзакупок, подрядчика ищут для сопровождения проекта. Услуги должны быть предоставлены с конца декабря 2025 года по декабрь 2027 года. Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.
Так, исполнителю необходимо будет предоставлять юридические и финансово-экономические консультации на всех стадиях концессионного договора. В рамках своих обязанностей он должен будет анализировать запросы на внесение изменений в договор, готовить предписания об устранении нарушений и взаимодействовать с концессионером.
Кроме того, подрядчик будет предоставлять информацию о ходе реализации проекта общественным организациям, консультировать по вопросам, связанным с государственной программой развития транспортной системы, а также оказывать поддержку в решении судебных споров.
В декабре 2017 года между региональным Минстроем и ООО «Сибирская концессионная компания» (ГК ВИС) было подписано соглашение о строительстве моста. Общая стоимость проекта оценивалась в 44 млрд рублей. Строительные работы стартовали в 2019 году и должны были завершится в 2022 году. Затем срок сдачи объекта перенесли на конец 2023 года.
Позднее сроки окончания строительных работ продлили до конца декабря текущего года. ООО «Сибирская концессионная компания» получит грант в 2,8 млрд рублей на завершение строительства четвертой переправы через реку Обь в Новосибирске.