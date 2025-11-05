На капремонт объектов образования в 2026 году в Подмосковье выделят около 35 млрд рублей

По слвоам секретаря подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игоря Брынцалова, всего будет отремонтировано более 100 объектов: школы, детсады, колледжи и объекты дополнительного образования. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Качество образования наших детей зависит и от условий, в которых они обучаются. Поэтому, помимо того, что строим новые здания, приводим в порядок действующие — все учреждения должны соответствовать современным стандартам и быть оснащены всем необходимым. Причем формируем перечни в тесной связке с нашими жителями — стараемся удовлетворять их запросы, которые ложатся в основу народной программы партии „Единая Россия“. Кроме того, мы первыми в стране внедрили практику — вместе с капремонтом школ при необходимости обновлять уличное спортивное ядро и приводить в порядок прилегающие территории», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы отметил, что сегодня такой подход распространен на всю страну.

«В результате встреч, которые активно проводили депутаты „Единой России“ в своих округах в течение года, в программу капремонта планируем включить более 100 объектов. Это 49 школ с общей суммой финансирования порядка 20 миллиардов рублей, 39 детских садов — на них запланированы средства в объеме около 8 миллиардов рублей, 11 колледжей — на сумму более 5 миллиардов рублей, 4 объекта дополнительного образования — около полумиллиарда рублей», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в 2025 году капитально отремонтировано 105 учреждений образования — 57 школ, 36 садов, 7 колледжей и 5 объектов дополнительного образования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.