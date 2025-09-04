На инвестпортале Подмосковья запустили онлайн-помощника для бизнеса Софию

ИИ-консультанта Софию запустили на инвестиционном портале Московской области. Цифровой помощник предназначен для оказания консультационной помощи инвесторам и предпринимателям региона. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«На ПМЭФ-2025 мы впервые представили консультанта Софию на нашем подмосковном стенде. Теперь же мы запускаем цифрового ассистента на инвестиционном портале Московской области. Сервис разработан специально для инвесторов и предпринимателей региона, чтобы помогать им быстро находить нужную информацию и получать оперативную консультацию. Новая система поможет определить наиболее выгодные варианты господдержки, подробно расскажет о процедурах их оформления и подберет подходящую недвижимость или земельный участок для ведения бизнеса в Подмосковье», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Цель цифровой помощницы Софии — облегчить подачу заявок на получение господдержки для малого и среднего бизнеса. При разработке ИИ-консультанта были учтены мнения и запросы самих предпринимателей, полученные в результате опроса.

Пользователям не придется тратить время на изучение списка возможных услуг — сервис сам предложит оптимальный вариант исходя из потребностей предпринимателя и даст рекомендации по порядку обращения. София предоставит индивидуальный подбор вариантов мер поддержки и предлагаемых земельных участков.

До конца года ИИ-консультант будет функционировать в тестовом режиме, чтобы накопить опыт на реальных кейсах и повысить точность подбора рекомендаций для пользователей.

Обратиться за помощью к цифровому помощнику Софии можно на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.