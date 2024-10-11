На форуме «Сделано в России» 14 октября раскроют «карту» российского экспорта

Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) 14 октября проведет форум «Сделано в России». Форум представит траекторию развития российского экспорта до 2030 года. Акценты будут расставлены на достижении стратегических целей развития России, которые определил президент РФ. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Главные треки это — рынки, экспортный потенциал и направления развития экспорта; программа «Сделано в России» и продвижение за рубежом; инфраструктура ВЭД; международная кооперация и стратегические партнерства; развитие экспорта креативных индустрий; кадры для экспорта.

Каковы основные сценарии развития российского экспорта? С какими проблемами сталкиваются экспортеры сегодня? Как возможно преодолеть выставленные барьеры и ограничения? Как сочетать различные меры поддержки для достижения наибольшего эффекта? Какие направления наиболее перспективны для выхода на зарубежные рынки?

Ответы на эти вопросы прозвучат на пленарной сессии форума «Карта российского экспорта. Маршрут построен» с участием генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, руководства федеральных министерств и экспортнориентированных компаний.

Модератором выступит генеральный директор Медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Форум состоится в центре международной торговли в Москве. Участие бесплатное.

Подробности на официальном сайте форума: Международный экспортный форум «Сделано в России» (exportcenter.ru).

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.